Un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri a Prato con l’accusa di aver tentato una rapina alle Poste. Secondo le fonti ufficiali, l’uomo aveva il volto travisato e indossava occhiali da sole al momento del fermo. L’operazione è avvenuta nel capoluogo laniero, dove sono state raccolte le prove a suo carico.

Un uomo di 53 anni, italiano e residente a Prato, è stato arrestato nel capoluogo laniero dai carabinieri dopo esser stato accusato di tentata rapina aggravata. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il cinquantatreenne avrebbe fatto irruzione in stato di alterazione all'interno della filiale di Poste Italiane di via Arcivescovo Martini, con il volto parzialmente coperto da un berretto di lana e da un paio di occhiali scuri. A quel punto sarebbe scattato l'allarme: sul posto sono giunti i militari dell'Arma, che avrebbero intercettato e bloccato l'uomo. Nel corso del successivo controllo, la persona in questione sarebbe stata inoltre trovata in possesso di un coltello con lama di 15 cm, che è stato sequestrato dalle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Prato: con volto travisato e occhiali da sole tentata rapina alle Poste, arrestato 53enne

Articoli correlati

Prato: rapina tentata alle Poste in centro. Arrestato 53enne camuffato con cappello e occhiali scuriPRATO – Arrestato in flagranza di reato un cinquantatreenne italiano, residente a Prato, per aver tentato una rapina aggravata all’interno...

Volto travisato e pistola rapina un supermercato e fugge in auto: presoÈ durata poco la fuga di un 64enne intercettato dai carabinieri con il maltolto a bordo della macchina usata per il colpo È accaduto alle 17,20 di...

Altri aggiornamenti su Prato con volto travisato e occhiali da...

Temi più discussi: Volto coperto e coltello per la rapina alle Poste; Tenta la rapina alle poste centrali. Insulti e minacce ai cassieri per farsi consegnare i soldi: preso; Rapina alla gioielleria con mazze ed estintore, panico al centro commerciale di Calenzano; Tentata rapina aggravata all'ufficio postale, arrestato un uomo.

Tentata rapina aggravata all'ufficio postale, arrestato un uomoNel tardo pomeriggio del 24 marzo è stato tratto in arresto in flagranza di reato, un 53enne italiano, residente a Prato, per aver tentato una rapina aggravata all’interno dell’ufficio postale ... 055firenze.it

Tenta la rapina alle poste, bloccato e arrestato dai carabinieriÈ successo nell’ufficio postale di via Arcivescovo Martini. Minacce e insulti al personale, l’uomo aveva con sé un coltello ... msn.com

Porte aperte al centro Anffas di Pasian di Prato per la 19ma giornata nazionale delle disabilità intellettive. - facebook.com facebook

#PresaDiretta segue il controllo del team investigativo del Gruppo Anti-sfruttamento della Asl Toscana Centro nel distretto cinese del pronto moda più grande d’Europa, a Prato. #PresaDiretta DOMENICA alle 20:30 su #Rai3. x.com