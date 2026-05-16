Roma tenta rapina a mano armata col volto travisato da una maschera | arrestato

Da tgcom24.mediaset.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 24 anni, già conosciuto alle autorità, è stato arrestato dopo aver tentato di rubare un orologio a un passante. L’uomo aveva il volto nascosto da una maschera e si è avvicinato con l’intento di sottrarre il bene, ma è stato fermato prima di riuscirci. Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno proceduto all’arresto. La vittima non ha riportato ferite.

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Maschera in silicone sul volto e revolver carico in pugno per rapinare un professionista appena uscito dal proprio ufficio. È il quadro ricostruito dalla polizia dopo il tentativo di rapina avvenuto nel quartiere romano di Tor Bella Monaca e culminato con l'arresto di un 24enne romano, già noto alle forze dell'ordine. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, la vittima si trovava all'esterno del luogo di lavoro quando è stata avvicinata da due uomini con il volto travisato da maschere in silicone. I due avrebbero tentato di strappargli dal polso un orologio di valore. Uno dei rapinatori impugnava un revolver, ma la reazione della vittima e l'intervento di alcuni colleghi presenti hanno mandato in fumo il colpo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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