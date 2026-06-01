A Vito rifiuti non raccolti da oltre una settimana | grave disservizio e cittadini esasperati

Notizia in breve

A Vito, da oltre una settimana non vengono raccolti i rifiuti differenziati nelle zone periferiche del quartiere. La situazione ha causato accumulo di spazzatura e disagio tra i residenti. La mancata raccolta si ripete da diversi giorni, senza interventi risolutivi. I cittadini sono ormai esasperati e chiedono interventi immediati. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa sugli eventuali motivi del disservizio.