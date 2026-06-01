A Vito rifiuti non raccolti da oltre una settimana | grave disservizio e cittadini esasperati

Da reggiotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Vito, da oltre una settimana non vengono raccolti i rifiuti differenziati nelle zone periferiche del quartiere. La situazione ha causato accumulo di spazzatura e disagio tra i residenti. La mancata raccolta si ripete da diversi giorni, senza interventi risolutivi. I cittadini sono ormai esasperati e chiedono interventi immediati. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa sugli eventuali motivi del disservizio.

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Grave e reiterato disservizio nella raccolta dei rifiuti differenziati nelle zone periferiche del quartiere di Vito. A denunciare la situazione è Giovanni Paviglianiti, neo-eletto consigliere della I circoscrizione Centro Storico del Comune di Reggio Calabria.In particolare, nelle vie Vito. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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