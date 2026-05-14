Rifiuti | Lega Roma stop impianto Rocca Cencia cittadini esasperati da bugie Gualtieri

La Lega di Roma ha annunciato la richiesta di chiusura dell’impianto di Rocca Cencia, in seguito alle proteste dei cittadini del Municipio VI. Secondo il partito, l’amministrazione comunale avrebbe adottato un provvedimento che, invece di ridurre i rifiuti da smaltire, avrebbe aumentato i trasferimenti nell’impianto. La questione è al centro di tensioni tra le autorità locali e i residenti, che chiedono una soluzione immediata.

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Rocca Cencia “deve essere chiusa. Ci uniamo ancora una volta alla protesta dei cittadini del Municipio VI, esasperati dall’ennesimo provvedimento del Campidoglio che non solo non risolve, ma aumenta addirittura la quantità di immondizia da trasferire nell’impianto di Rocca Cencia. Basta bugie, basta teatrini ideologici utili solo a rinviare le questioni senza risolvere nulla mentre la città resta sporca, senza cura, i costi della Tari sono alle stelle e si perdono soldi nell’incapacità di gestire i cicli di smaltimento”. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino Maurizio Politi, insieme ai consiglieri della Lega del Municipio Roma VI Alessio Rotondo, Emanuele Licopodio, Barbara Del Bello e Giuseppe Ferone.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Rifiuti: Lega Roma, stop impianto Rocca Cencia, cittadini esasperati da bugie Gualtieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Qualiano, rifiuti abbandonati in via Campana: cittadini esasperatiNuova segnalazione di rifiuti abbandonati in via Campana, nei pressi del Ponte Surriente: cresce il degrado e aumenta la rabbia dei cittadini Ancora... L'impianto di rifiuti previsto a Mili, la Lega fa pressing sul Commissario: "L'iter va fermato"Resta attivo il fronte del no alla realizzazione dell'impianto per il trattamento dei rifiuti a Mili Marina. Temi più discussi: Derby Roma-Lazio, prefetto: si gioca lunedì 18 maggio. Lega: Revochi il provvedimento; Lega a Bruxelles: Non toccate i nostri fondi; La Lega: Usare quei soldi per le due iniziative; LEGA * SENATO: RIFIUTI: BERGESIO (LEGA), IN COMMISSIONE D’INCHIESTA PER TRASPARENZA E TUTELA DELLE PMI. Lega Serie A durissima col prefetto di Roma per lo spostamento del derby: Si disinteressa dei tifosiComunicato polemico contro la decisione del prefetto che ha disposto lo slittamento del derby (e delle gare di Napoli, Juve, Milan e Como) a lunedì alle 20.45: Tendenza interventista delle Prefetture ... gazzetta.it La Lega Serie A sul derby di Roma: Invitiamo a revocare il provvedimentoDopo la disposizione delle autorità romane a slittare il derby tra Roma e Lazio alla giornata di lunedì, la Lega Serie A ha risposto con il seguente comunicato. Lega Serie A, il comunicato sul derby ... fantacalcio.it