Durante il fine settimana del 20-22 marzo, i referenti Plastic Free della provincia di Ferrara hanno organizzato diverse attività di raccolta rifiuti. In totale sono stati recuperati più di 1.500 chilogrammi di rifiuti dall'ambiente nel territorio del ferrarese. Le iniziative hanno visto la partecipazione di numerosi volontari che si sono impegnati nella pulizia di aree pubbliche e naturali.

Un weekend di partecipazione ha caratterizzato le attività organizzate dai referenti Plastic Free della provincia di Ferrara nel fine settimana del 20-22 marzo. Referenti, volontari, studenti, detenuti e realtà locali si sono uniti in una staffetta ambientale che ha attraversato strade, boschi, spiagge e quartieri urbani dell’intero territorio provinciale, con risultati concreti e un messaggio chiaro: ogni gesto conta, ogni partecipante fa la differenza. “La quantità di rifiuti rimossi – stimata complessivamente in oltre 1.500 chili nell’arco di un solo weekend – evidenzia l’urgenza di mantenere alta l’attenzione sul tema dell’inquinamento”. A dare il via al weekend ci hanno pensato i volontari dell’Alto Ferrarese con una raccolta ufficiosa in via Ferrara a Poggio Renatico. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Ambiente, in un fine settimana raccolti oltre 1.500 chilogrammi di rifiuti nel Ferrarese

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