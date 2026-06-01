A Villa Caruso Bellosguardo torna Appuntamento in Giardino | due giorni tra botanica arte e musica
Villa Caruso Bellosguardo si prepara ad accogliere l'edizione 2026 di Appuntamento in Giardino, l'iniziativa nazionale promossa da APGI – Associazione Parchi e Giardini d'Italia, nata per aprire al pubblico i giardini storici di tutta la Penisola e far scoprire la loro straordinaria ricchezza. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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