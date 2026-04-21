A Villa Lupara torna ColtivArte | due giorni di arte e laboratori

A Villa Lupara a Salerno si terrà la seconda edizione di ColtivArte, un evento dedicato all’arte e ai laboratori creativi. L’appuntamento è previsto per sabato 25 aprile alle 11:30, con l’inaugurazione ufficiale della manifestazione. La rassegna si svolge in via Fossa Lupara e prevede due giorni di attività e esposizioni dedicate a diverse forme artistiche.

Sabato 25 aprile, alle ore 11:30, a Salerno, Villa Lupara (via Fossa Lupara) inaugura la seconda edizione di ColtivArte. Il festival d'arte contemporanea, che prosegue per tutto il weekend, propone mostre, laboratori e musica dal vivo, con l'obiettivo di unire arte e territorio. L'iniziativa.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate ExhiBricks torna a Villa Bombrini per due giorni dedicati ai mattoncini più amati da grandi e bambiniLa magia dei mattoncini Lego torna a Villa Bombrini sabato 11 e domenica 12 aprile con l'edizione 2026 di “ExhiBricks – Mattoncini a Genova”: due... L’arte di intrecciare: quattro appuntamenti, due laboratori dedicati a cesteria e uncinettoSabato 14 e domenica 15 febbraio, presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo, si rinnova l’appuntamento con “Raccoglitori...