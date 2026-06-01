A Vetriolo tre serate dedicate al cibo fritto | info e menù
Dal 5 al 7 giugno, piazza Bonaventura Tecchi a Vetriolo ospita la seconda edizione di “A tutto fritto”, un evento organizzato dal Comitato festeggiamenti san Donato. Durante le tre serate, sono previste diverse proposte di cibo fritto, con un menù dedicato. L’iniziativa si svolge nel centro del paese, coinvolgendo la comunità locale e i visitatori. Sono state allestite aree di ristorazione temporanee per il servizio di alimenti e bevande.
Dal 5 al 7 giugno, piazza Bonaventura Tecchi di Vetriolo si trasforma nel cuore della gastronomia locale con la seconda edizione di “A tutto fritto”, l'evento organizzato dal Comitato festeggiamenti san Donato.Ogni sera, lo stand gastronomico apre alle 20, offrendo un menù pensato per soddisfare. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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