Con ' Mirabello Food Festival' arrivano due serate dedicate al buon cibo e alla musica
Il 'Mirabello Food Festival' si terrà anche quest’anno con due serate in programma il 22 e il 23, in Piazza Matteuzzi. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Mirabello e patrocinato dal Comune di Terre del Reno. Le manifestazioni si svolgeranno dalle 19 alle 24, offrendo ai partecipanti l’opportunità di gustare cibo e ascoltare musica. Le serate sono previste come occasioni di incontro e svago per la comunità locale.
Torna anche quest’anno il ‘Mirabello Food Festival’, l’iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Mirabello con il patrocinio del Comune di Terre del Reno, in programma venerdì 22 e sabato 23 in Piazza Matteuzzi dalle 19 alle 24. Un appuntamento ormai consolidato per il territorio, capace negli. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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