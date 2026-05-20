Con ' Mirabello Food Festival' arrivano due serate dedicate al buon cibo e alla musica

Il 'Mirabello Food Festival' si terrà anche quest’anno con due serate in programma il 22 e il 23, in Piazza Matteuzzi. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Mirabello e patrocinato dal Comune di Terre del Reno. Le manifestazioni si svolgeranno dalle 19 alle 24, offrendo ai partecipanti l’opportunità di gustare cibo e ascoltare musica. Le serate sono previste come occasioni di incontro e svago per la comunità locale.

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