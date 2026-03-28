Firenze tre serate dell’Orchestra Fiorentina dedicate allo Stabat Mater

A Firenze, l’Orchestra Fiorentina terrà tre serate dedicate allo “Stabat Mater”, uno dei capolavori della musica sacra. Le esecuzioni si svolgeranno in diverse date a partire dal 28 marzo 2026. La composizione sarà interpretata da un coro e da un’orchestra, con solisti annunciati per ciascuna serata. I concerti si terranno in un teatro cittadino, con un biglietto acquistabile online o presso la biglietteria del teatro.

Firenze, 28 marzo 2026 - Uno dei capolavori della musica sacra di tutti i tempi, “ Stabat Mater” di Giovan Battista Pergolesi, e tre grandi voci soliste per il doppio concerto dell’Orchestra da Camera Fiorentina in programma domenica 29 e lunedì 30 marzo all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte di Firenze, e in replica martedì 31 marzo all’Auditorium Centro Rogers di Scandicci. “ Stabat Mater” rimanda al sentimento dell’uomo di fronte alla perdita e al presagio della fine. Pergolesi, colpito dalla tisi, lottò fino all’ultimo per completare quest’opera grandiosa prima di spegnersi, a soli 26 anni. Una meditazione musicale sulle parole di Jacopone da Todi, che in epoca medievale aveva narrato la tragedia di Maria che perde il figlio sulla croce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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