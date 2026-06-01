A Trecastagni spuntano dei cartelli per tutelare i gatti di strada
A Trecastagni sono comparsi dei cartelli lungo le vie principali che invitano i passanti a rispettare e tutelare i gatti di strada. I cartelli segnalano l’importanza di non alimentare i felini in modo scorretto e di evitare comportamenti che possano mettere a rischio la loro sicurezza. L’iniziativa mira a sensibilizzare la comunità sulla cura e la tutela degli animali randagi presenti nel territorio.
Un passo avanti a Trecastagni per sensibilizzare i cittadini a rispettare la vita dei gatti randagi presenti nel territorio. Sono stati installati dei cartelli dissuasori in alcune zone popolate da gatti, insieme a delle foto trappole nascoste. L'iniziativa è promossa dal gruppo di volontari"I. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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