A Trecastagni spuntano dei cartelli per tutelare i gatti di strada

Notizia in breve

A Trecastagni sono comparsi dei cartelli lungo le vie principali che invitano i passanti a rispettare e tutelare i gatti di strada. I cartelli segnalano l’importanza di non alimentare i felini in modo scorretto e di evitare comportamenti che possano mettere a rischio la loro sicurezza. L’iniziativa mira a sensibilizzare la comunità sulla cura e la tutela degli animali randagi presenti nel territorio.