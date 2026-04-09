Roma gasolio esaurito in diversi distributori | spuntano i cartelli alle pompe

A Roma, da alcuni distributori di carburante sono stati affissi cartelli con la scritta “Gasolio finito”. Gli operatori sono stati chiamati a informare gli automobilisti presso le pompe, poiché il carburante non è più disponibile in alcune stazioni. La situazione si verifica in diversi impianti della città, con segnalazioni di esaurimento del gasolio presso più distributori.

Roma, 9 aprile 2026 – A Roma il segnale è già visibile: in diversi impianti sono comparsi i cartelli “Gasolio finito”, con gli addetti costretti ad avvisare gli automobilisti direttamente sulle pompe. Il Corriere della Sera, si parla di numerosi distributori della Capitale rimasti senza scorte di diesel, mentre cresce la preoccupazione per i rifornimenti nei prossimi giorni. Il dato economico conferma la tensione. Secondo l’aggiornamento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dell’8 aprile, nel Lazio il prezzo medio del gasolio self è arrivato a 2,162 euro al litro, contro 1,779 euro della benzina. A livello nazionale il diesel self è salito a 2,178 euro al litro, mentre sulla rete autostradale tocca 2,191 euro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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