Task force contro l' abbandono dei rifiuti sui Colli spuntano i cartelli di sensibilizzazione

Una task force è stata istituita per contrastare l'abbandono dei rifiuti sui Colli, dove sono stati installati nuovi cartelli di sensibilizzazione. Le autorità hanno annunciato che i controlli saranno più severi rispetto al passato, in particolare dopo gli episodi di abbandono verificatisi durante la giornata di Pasquetta. La misura mira a prevenire ulteriori comportamenti scorretti e a tutelare l’ambiente.

Questa volta i controlli saranno più rigidi perché quanto accaduto nel giorno di Pasquetta non deve più ripetersi. Il riferimento è ai Colli Sanrizzo e più in particolare alle aree attrezzate che nei giorni di festa ospitano tanti messinesi. Tra loro c'è chi continua a sporcare e abbandonare.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Pomezia, si riunisce la task force sui rifiuti: scontro sull’assenza di Caporaletti Task force degli uffici comunali: consegnate 10mila bollette per la tassa sui rifiutiDecisa accelerazione sul fronte del recupero dei tributi e dell’efficienza amministrativa a Casal di Principe. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Fregene, task force contro l’abbandono dei rifiuti; Rapine in villa: l'ipotesi di una task force investigativa specializzata per arginare il problema; La consigliera Angolano oggi alla riunione del tavolo della Task Force regionale per l'occupazione sulla vertenza Leonardo; Pomodoro, microbioma e infiammazione cronica: una risorsa nutrizionale da valorizzare. A Montesilvano una task force contro l'abbandono dei rifiutiA Montesilvano nasce una vera e propria task force per l'igiene urbana, con l'obiettivo di intensificare la lotta contro l'abbandono dei rifiuti. L'iniziativa, promossa dall'assessorato all'Igiene ... ansa.it Task force contro l’abbandono dei rifiutiAlbenga - Il Comune di Albenga ha istituito una task force contro gli abbandoni dei rifiuti e ha messo in calendario controlli a tappeto in tutte le aziende agricole del territorio. La task force ha ... ilsecoloxix.it INSIGHTS Focus di Francesca Biliotti e Giordano Fatali (presidente Task Force Italia e CEOforLIFE) sui progetti economici delle aziende partecipanti ai CEOforLIFE Awards 2025, che si occupano di uno dei punti di forza italiani, dal punto di vista economico m - facebook.com facebook Non c'è uno senza... due! Dopo il primo incontro, arriva il secondo residenziale della Task Force Giovanisì. Gli studenti sono pronti a trasformare le riflessioni in proposte concrete Partecipazione riservata ai partecipanti della Task Force Giovanisì. x.com