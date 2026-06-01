A Tor Cervara, un gruppo di uomini ha aggredito una turista colombiana. La polizia ha confermato che si tratta di un episodio di stupro di gruppo. Il regista Camarca ha dichiarato di aver denunciato un mese fa lo stesso tipo di reato nella zona. La polizia sta indagando sui dettagli dell'aggressione e sulle eventuali connessioni con altri casi precedenti. La vittima è stata portata in ospedale per le cure del caso.

«Sullo stupro della turista colombiana a Tor Cervara siamo stati drammaticamente e tristemente preveggenti». A parlare con il Secolo d’Italia è Claudio Camarca, regista e autore di Avamposti Radiomobile, in onda su DMax, il programma-documentario dedicato al lavoro delle forze dell’ordine che da anni racconta le periferie dimenticate e le zone più difficili delle città italiane. Le sue parole arrivano dopo la terribile vicenda emersa nei giorni scorsi a Tor Cervara, in zona Roma Est, dove una donna colombiana ha denunciato di essere stata sequestrata, violentata, seviziata e picchiata per tre giorni di seguito in un edificio abbandonato di via Tallone, area da tempo segnalata come una delle principali piazze di degrado e spaccio della città. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - A Tor Cervara non era il primo stupro di gruppo, il regista Camarca: “Abbiamo denunciato tutto un mese fa” (video)

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35 NOTIZIE ITALIA OGGI (30/05/2026) | Riassunto news completo in 12 minuti

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