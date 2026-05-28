Roma fuori controllo | esplode la protesta contro Gualtieri dopo lo stupro di gruppo a Tor Cervara

Notizia in breve

A Roma, una donna di 32 anni è stata sequestrata, drogata e ripetutamente violentata in uno stabile abbandonato a Tor Cervara. L’episodio è avvenuto negli ultimi tre giorni e ha portato a proteste contro il sindaco della città. La donna è stata trovata da forze dell’ordine, che hanno arrestato alcuni sospetti coinvolti. La vicenda ha scatenato manifestazioni di protesta e richieste di intervento immediato.