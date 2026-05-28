Roma fuori controllo | esplode la protesta contro Gualtieri dopo lo stupro di gruppo a Tor Cervara
A Roma, una donna di 32 anni è stata sequestrata, drogata e ripetutamente violentata in uno stabile abbandonato a Tor Cervara. L’episodio è avvenuto negli ultimi tre giorni e ha portato a proteste contro il sindaco della città. La donna è stata trovata da forze dell’ordine, che hanno arrestato alcuni sospetti coinvolti. La vicenda ha scatenato manifestazioni di protesta e richieste di intervento immediato.
Tre giorni di inferno in uno stabile abbandonato alla periferia est di Roma. Una donna colombiana di 32 anni è stata sequestrata, drogata e violentata ripetutamente da un gruppo di stranieri irregolari a Tor Cervara. Un episodio agghiacciante che ha scatenato un durissimo scontro politico sulla sicurezza nella Capitale. Il caso ha immediatamente incendiato il dibattito pubblico, con il centrodestra che punta il dito contro il sindaco Roberto Gualtieri e contro il degrado crescente nelle periferie romane. Leggi anche Roma, donna violentata per tre giorni in uno stabile abbandonato: cinque immigrati fermati. “A Roma Irpef fino a tre volte più alta di Milano”: FdI sfida Gualtieri con una delibera popolare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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