Villaricca al via l’Anno Santo | la Chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi diventa Meta-Giubilare

A Villaricca, la chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi è stata ufficialmente riconosciuta come Meta-Giubilare, dando il via a un anno santo che coinvolgerà l’intera comunità. L’evento segna un momento di grande rilevanza religiosa, con molte persone che si preparano a recarsi nel luogo di culto per partecipare alle celebrazioni e alle attività spirituali programmate per i prossimi mesi. La cittadina si prepara quindi a vivere un periodo di intensa partecipazione e fede.

In un clima di profonda spiritualità, la cittadinanza si appresta a vivere un anno di grazia straordinario, con la parrocchia che diventerà meta di pellegrinaggio per migliaia di fedeli. Il momento solenne avrà inizio venerdì 17 aprile alle ore 19:00. Sarà l'Arcivescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia, a varcare per primo la soglia in veste di pellegrino, inaugurando ufficialmente il periodo giubilare con il rito dell'apertura della Porta Santa. Per tutto l'anno giubilare, che si estenderà fino ad aprile 2027, chiunque varcherà la Porta Santa della Chiesa riceverà l'indulgenza plenaria. Seguendo le disposizioni della Chiesa Cattolica, i fedeli che visiteranno la parrocchia e si raccoglieranno in preghiera otterranno il perdono totale di tutte le colpe.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Villaricca, al via l’Anno Santo: la Chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi diventa Meta-Giubilare Martedì 13/01/2026 - Santo Rosario per le Famiglie ore 21:00 Palermo apre le porte al Giubileo francescano: la basilica di San Francesco d'Assisi accoglie i fedeli per l'anno santoIn occasione della straordinaria promulgazione dell'Anno Giubilare Francescano per l'VIII Centenario del transito di San Francesco d'Assisi, anche la... Anno giubilare di San Francesco 14 luoghi per l’indulgenza plenariaHa preso il via il 10 gennaio l’anno speciale in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi che si concluderà il 10...