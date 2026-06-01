A Terranuova Bracciolini si svolgerà un evento di streetball, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate per gli appassionati di basket di strada. L’evento si terrà nel centro della città e coinvolgerà diverse squadre e atleti locali. La manifestazione è stata organizzata con l’obiettivo di promuovere lo sport tra i giovani e si svolgerà nel fine settimana. Sono previste partite, dimostrazioni e attività di intrattenimento correlate.

Arezzo, 01 giugno 2026 – È tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cestistica valdarnese. Dal 24 al 27 giugno il rinnovato Parco Tiziano Terzani farà da cornice alla 18ª edizione del Torneo di basket 3vs3, manifestazione ormai storica che continua a rappresentare un punto di incontro tra sport, socialità e valorizzazione del territorio. L’evento è organizzato dal TVB Valdarno Basket in collaborazione con il Terranuova Basket e con il patrocinio e il sostegno del Comune di Terranuova Bracciolini. Quattro serate dedicate alla pallacanestro, alla musica e alla condivisione, all’interno di uno spazio verde recentemente riqualificato che si prepara a tornare protagonista come cuore pulsante dello streetball toscano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - A Terranuova Bracciolini torna il grande streetbal

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