Referendum il dato definitivo a Terranuova Bracciolini

Concluso lo spoglio anche nel comune di Monterchi. Nelle due sezioni si è imposto il “Si” con il 59,50 per cento. A votare no sono stati il 40,50 per cento degli aventi diritto. A San Giovanni Valdarno ha stravinto il ‘No’ con il 65,26% contro il 34,74% del 'Sì'. A Marciano della Chiana ha vinto il ‘Sì’ con il 52,27% contro il 47,73% del 'No'. A Monte San Savino ha vinto il ‘Sì’ con il 52,72% contro il 47,28% del 'No'. Cosa è stato determinante per questo risultato? Cosa ha mosso gli italiani che sono andati più del previsto alle urne? “È stata la Costituzione; la difesa di una Costituzione che ha garantito 78 anni di pace e progresso. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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