terranuova bracciolini torna scrittori e scrittrici a chilometro 0

A Terranuova Bracciolini torna l’appuntamento con “Scrittori e scrittrici a chilometro 0”. La manifestazione si svolgerà sabato 23 maggio, a partire dalle 15, e vedrà protagonisti autori locali che presentano le proprie opere. L’evento mira a valorizzare la produzione letteraria della zona, offrendo uno spazio di incontro tra autori e pubblico. La rassegna, giunta alla sua prima edizione del 2026, si svolge nel centro del paese e coinvolge diverse realtà culturali del territorio.

Arezzo, 21 maggio 2026 – La cultura locale torna protagonista a Terranuova Bracciolini con il primo appuntamento del 2026 di “Scrittori e scrittrici a chilometro 0”, in programma sabato 23 maggio a partire dalle ore 15.15 presso i locali della Biblioteca Comunale “Le Fornaci”. L’iniziativa si inserisce nel calendario della campagna nazionale “Il Maggio dei Libri” e si conferma come uno degli appuntamenti più partecipati dedicati alla produzione letteraria del territorio. Il progetto nasce con l’obiettivo di trasformare la biblioteca in un vero e proprio spazio di incontro e dialogo culturale, un “salotto letterario” aperto alla cittadinanza in cui si accorciano le distanze tra autori e lettori, offrendo visibilità agli scrittori del Valdarno aretino e fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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