A Sizzano la festa alpina
Notizia in breve
A Sizzano si svolge una festa alpina dal 5 al 7 giugno presso la sede di via Ludovico Il Moro 7.
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Appuntamento con la festa alpina a Sizzano grazie alla sezionale locale dal 5 al 7 giugno nella sede di via Ludovico Il Moro 7.Venerdì 5 si aprono i festeggiamenti alle 19, alle 20 cena sotto il tendone con specialità di pesce. Sabato 6 si replica la cena alle 20.Domenica 7 giornata intensa: alle. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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