Albizzate | tre giorni di musica e sapori con la Festa Alpina

Notizia in breve

A Albizzate si svolge la Festa Alpina, che durerà tre giorni con musica e cibo. Nel menu del sabato sera sono previsti piatti tradizionali e specialità. La serata si concluderà con un evento di ballo in piazza, coinvolgendo il pubblico. La manifestazione si concentra su gastronomia, musica e intrattenimento popolare, offrendo un programma vario e articolato.