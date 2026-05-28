Albizzate | tre giorni di musica e sapori con la Festa Alpina
A Albizzate si svolge la Festa Alpina, che durerà tre giorni con musica e cibo. Nel menu del sabato sera sono previsti piatti tradizionali e specialità. La serata si concluderà con un evento di ballo in piazza, coinvolgendo il pubblico. La manifestazione si concentra su gastronomia, musica e intrattenimento popolare, offrendo un programma vario e articolato.
? Punti chiave Cosa troverai nel menù gastronomico del sabato sera?. Chi porterà il ballo in piazza sabato sera?. Come potranno divertirsi i bambini domenica mattina?. Perché il gruppo giovanile è protagonista dell'apertura?.? In Breve Venerdì 29 maggio ore 19 hamburger e musica con band Lavorincorso. Sabato 30 maggio ore 19 bucatini all'amatriciana e ballo con Battaini Band. Domenica 31 maggio ore 10 parete d'arrampicata CAI Carnago per bambini. Domenica 31 maggio ore 21 spettacolo tributo ai Nomadi con gruppo Animanti. Dal venerdì 29 al domenica 31 maggio, il cortile comunale di piazza IV Novembre ad Albizzate ospiterà la Festa Alpina organizzata dalla sezione locale dell’Associazione Nazionale Alpini. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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