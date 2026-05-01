A Tirano è iniziata la prima edizione della Festa della cultura alpina lombarda, che durerà tre giorni. L’evento si tiene dal primo maggio e coinvolge diverse attività dedicate alla tradizione e alle usanze della regione alpina. La città si prepara ad accogliere visitatori e partecipanti, con iniziative che si svolgono in vari luoghi del centro. La manifestazione si inserisce nel calendario locale come un momento di celebrazione della cultura alpina.

Primo maggio e prima edizione della Festa della cultura alpina lombarda. A Tirano tutto è pronto per tre giornate, da quest’oggi a domenica, che si profilano densissime di proposte e suggestioni e che, sempre in tema di prime volte, vedono unite in un solo progetto due territori anche geograficamente contigui come la Valtellina e la Val Camonica. Il "saper fare" trasmesso nei secoli, l’economia dei pascoli, i gesti condivisi, le cerimonie che ancora tengono unite le comunità: la finalità di questa "tre giorni" è proprio quella di far conoscere ciò che costituisce l’anima più profonda della montagna lombarda, che esiste e resiste accanto a quella ben più scintillante dello sci e dei grandi eventi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Festa della cultura alpina. Via alla tre giorni in città

INTERLAKEN - The Heart of the Swiss Alps

Notizie correlate

Leggi anche: Festa della Cultura Alpina – Alpine Culture Fest, a Tirano una tre giorni a tutta montagna

Salone del Mobile, conto alla rovescia. Cultura, business e nuovi progetti. La città si prepara alla grande festaIl Salone del Mobile scalda i motori e a dispetto di tutte nubi e le incertezze a pochi giorni dal fischio di inizio (vola la vendita di biglietti)...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Ecco il programma della Festa della Cultura Alpina; Tutto pronto per la Festa della Cultura Alpina, Valle Camonica in mostra; Tirano celebra nella Festa della Cultura Alpina l’evento sConfini; Festa della cultura alpina. Via alla tre giorni in città.

Festa della cultura alpina. Via alla tre giorni in cittàPrimo maggio e prima edizione della Festa della cultura alpina lombarda. A Tirano tutto è pronto per tre giornate, ... ilgiorno.it

Tirano celebra le Alpi: al via la prima Festa della Cultura AlpinaDall'1 al 3 maggio 2026, Tirano si conferma crocevia culturale della Valtellina ospitando la prima edizione della Festa della Cultura Alpina – Alpine Culture Fest. Promossa dalle Comunità Montane di T ... intornotirano.it

In occasione della Festa dei lavoratori si registra una situazione variabile tra chiusure totali e aperture con orari ridotti o complete, anche serali. Ecco la mappa dei servizi disponibili, a seconda del marchio e del luogo - facebook.com facebook

E domani - in corrispondenza della Festa dei Lavoratori - entra in vigore il Trattato di Libero Scambio tra Unione Europea e paesi dell’area Mercosur in Sud America. Nasce un’area di libero scambio di più di 700 milioni di persone. A noi del @Partito_Libdem x.com