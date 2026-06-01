A Sestri Levante il Festival Andersen 2026 tra spettacolo narrazione e grandi ospiti

Da genovatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Festival Andersen 2026 si terrà a Sestri Levante dal 4 al 7 giugno, con la direzione artistica di un regista e autore noto. La 29ª edizione prevede spettacoli, narrazione e la partecipazione di grandi ospiti.

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Il Comune di Sestri Levante, con la direzione artistica del regista e autore Duccio Forzano, presenta la 29ª edizione del Festival Andersen, in programma dal 4 al 7 giugno 2026 con la solita ricca offerta artistica.Tantissimi i nomi in calendario: Paolo Belli e la Big Band, Il conduttore e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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