Sestri Levante | il Riviera Film Festival celebra i suoi 10 anni

A Sestri Levante si tiene dal 5 al 10 maggio il decimo Riviera International Film Festival, un evento che da dieci anni coinvolge appassionati e professionisti del settore cinematografico. La rassegna, che si svolge nella località ligure, presenta film provenienti da diverse parti del mondo e include incontri con registi e attori. La manifestazione si svolge in varie location del centro storico della città.

? Cosa sapere Sestri Levante ospita il decimo Riviera International Film Festival dal 5 al 10 maggio.. Il festival celebra il decennale con la proiezione mondiale del documentario Spring Wind.. Sestri Levante ospiterà dal 5 al 10 maggio il decimo appuntamento del Riviera International Film Festival, portando sul lungomare ligure un cast che include Matthew Modine, Stephen Frears, Claudio Amendola e Laura Morante. La rassegna cinematografica ligure taglia un traguardo importante con la sua decima edizione, trasformando il borgo in un palcoscenico internazionale dove il cinema cerca di uscire dalle zone di comfort. Il tema scelto per questo anniversario, No Risk, No Stories, è stato tradotto visivamente nella locandina d’autore curata dall’artista Pietro Terzini, riflettendo la natura audace delle opere selezionate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sestri Levante: il Riviera Film Festival celebra i suoi 10 anni Notizie correlate Il Riviera Film Festival festeggia la 10^ edizione: a Sestri Levante i grandi nomi del cinema internazionaleDai grandi nomi del cinema internazionale – Matthew Modine, Stephen Frears (nella foto) e Saja Kilani, la protagonista di La Voce di Hind Rajab, ad... Il presidente ungherese Péter Magyar a Sestri Levante il 5 maggio per il Riviera Film FestivalIl neo presidente dell’Ungheria Péter Magyar ha annunciato sui social che il prossimo 5 maggio sarà in Italia, a Sestri Levante, per partecipare al... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ciak sul coraggio a Sestri Levante: il Riviera International Film Festival sfida il mondo; Il primo ministro ungherese Magyar sarà a Sestri Levante per la proiezione di Spring Wind; Il presidente ungherese Péter Magyar a Sestri Levante il 5 maggio per il Riviera Film Festival; Riviera International Film Festival, tutti gli ospiti attesi a Sestri Levante. Riviera International Film Festival, dal Comune di Sestri Levante un contributo di 65 mila euroDal 5 al 10 maggio Sestri Levante ospiterà la decima edizione del Riviera International Film Festival. In vista della manifestazione la giunta comunale ha ... radioaldebaran.it Sestri Levante, torna il Riviera Film Festival: programma e ospitiSestri Levante si prepara ad accogliere, dal 5 al 10 maggio 2026, la decima edizione del Riviera International Film Festival ... ligurianotizie.it TERMINE EVENTO: Sestri Levante-Livorno A12 Incidente al chilometro 109+400 tra Carrara e Sarzana in direzione GENOVA (Inizio evento ore 16:45 del 30-04-2026) #TrattaA12 #SestriLevanteLivorno - facebook.com facebook