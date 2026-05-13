Dalla patologia al benessere | a Palermo tavola rotonda sulla salute mentale
Il 30 maggio a Palermo si svolgerà una tavola rotonda dedicata alla salute mentale, organizzata dallo Studio di Psicoterapia e Psicodiagnostica della dottoressa Angela Ganci, psicoterapeuta e giornalista locale. L'evento coinvolgerà professionisti di diverse discipline che discuteranno di temi legati alla patologia e al benessere psicologico, offrendo uno spazio di confronto per approfondire questioni legate alla salute mentale.
Il 30 maggio a Palermo si terrà una tavola rotonda interdisciplinare sulla salute mentale, promossa e organizzata dallo Studio di Psicoterapia e Psicodiagnostica della dottoressa Angela Ganci, psicoterapeuta e giornalista di Palermo.L'incontro si svolgerà nella sede palermitana dell'Associazione.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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