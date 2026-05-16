L’IIS Galileo – Vetrone protagonista a Benevento in Fiore 2026 | l’economia circolare sale in cattedra con il progetto Compost-i a Tavola

L’istituto scolastico “Galileo – Vetrone” ha partecipato alla manifestazione “Benevento in Fiore” che si è svolta nei giorni 8, 9 e 10 maggio 2026 nel centro della città. La scuola ha presentato il progetto “Compost-i a Tavola”, incentrato sull’economia circolare, attirando l’interesse di numerosi visitatori e critica. La partecipazione si è conclusa con un riscontro positivo, rafforzando la presenza dell’istituto alla fiera dedicata al florovivaismo.

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Tempo di lettura: 2 minuti Si è conclusa con un grande successo di pubblico e critica la partecipazione dell’ IIS “Galileo – Vetrone” alla manifestazione “Benevento in Fiore”, la mostra-mercato dedicata al florovivaismo che ha animato il cuore della città l’8, 9 e 10 maggio 2026. La presenza dell’Istituto ha rappresentato il momento culminante della quarta annualità di “Compost-i a Tavola”, un progetto di eccellenza che unisce educazione ambientale, agricoltura sostenibile e ricerca scientifica. Dalla terra alla tavola: il ciclo virtuoso del compost Sotto il coordinamento di Massimo Santucci, di Officine Sostenibili Società Benefit, e grazie al costante supporto dei docenti dell’Istituto, gli studenti hanno illustrato ai visitatori i risultati di un percorso pluriennale basato sui principi dell’economia circolare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - L’IIS “Galileo – Vetrone” protagonista a Benevento in Fiore 2026: l’economia circolare sale in cattedra con il progetto “Compost-i a Tavola” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Con il progetto Ambasciatori nelle scuole la protezione civile sale in cattedra Sardegna e Senegal: via al progetto di economia circolare e pesca? Cosa scoprirai Come può la mitilicoltura sarda fermare i flussi migratori in Senegal? Chi gestirà i 30 ettari di mare concessi all'isola di Gorée?... Porte aperte al futuro: l’IIS Galilei-Vetrone tra eccellenza didattica e vocazione internazionaleUna scuola che non chiude mai, un laboratorio permanente di innovazione e un trampolino di lancio verso l’Europa. L’IIS Galilei-Vetrone inaugura il nuovo anno confermandosi punto di riferimento per la ... ntr24.tv Guardia Sanframondi, quasi ultimato l’IIS Galilei Vetrone: oggi l’incontro delle istituzioniUn incontro proficuo quello che si è tenuto oggi a Guardia Sanframondi tra il sindaco Raffaele Di Lonardo, il neo dirigente scolastico Giovanni Marro e la direttrice amministrativa Luigia Piccaluga: ... ntr24.tv