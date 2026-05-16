L’IIS Galileo – Vetrone protagonista a Benevento in Fiore 2026 | l’economia circolare sale in cattedra con il progetto Compost-i a Tavola
L’istituto scolastico “Galileo – Vetrone” ha partecipato alla manifestazione “Benevento in Fiore” che si è svolta nei giorni 8, 9 e 10 maggio 2026 nel centro della città. La scuola ha presentato il progetto “Compost-i a Tavola”, incentrato sull’economia circolare, attirando l’interesse di numerosi visitatori e critica. La partecipazione si è conclusa con un riscontro positivo, rafforzando la presenza dell’istituto alla fiera dedicata al florovivaismo.
Tempo di lettura: 2 minuti Si è conclusa con un grande successo di pubblico e critica la partecipazione dell’ IIS “Galileo – Vetrone” alla manifestazione “Benevento in Fiore”, la mostra-mercato dedicata al florovivaismo che ha animato il cuore della città l’8, 9 e 10 maggio 2026. La presenza dell’Istituto ha rappresentato il momento culminante della quarta annualità di “Compost-i a Tavola”, un progetto di eccellenza che unisce educazione ambientale, agricoltura sostenibile e ricerca scientifica. Dalla terra alla tavola: il ciclo virtuoso del compost Sotto il coordinamento di Massimo Santucci, di Officine Sostenibili Società Benefit, e grazie al costante supporto dei docenti dell’Istituto, gli studenti hanno illustrato ai visitatori i risultati di un percorso pluriennale basato sui principi dell’economia circolare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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