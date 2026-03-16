Prevenzione in rosa a San Martino Valle Caudina continua la missione di Amos Partenio

A San Martino Valle Caudina, domenica 15 marzo, Amos Partenio ha portato avanti la sua iniziativa di prevenzione in rosa. L’evento si è svolto nel pomeriggio e fa parte di un progetto che mira a promuovere l’attenzione sulla salute femminile. La visita si inserisce in una serie di appuntamenti promossi dall’organizzazione, che coinvolgono diverse località della regione.

La prevenzione in rosa di Amos Partenio non si ferma mai. Nel pomeriggio di ieri, domenica 15 marzo, ha fatto tappa a San Martino Valle Caudina (Av).Presso il Villino del Balzo sono stati allestiti gli ambulatori per le visite senologiche gratuite effettuate dal senologo Carlo Iannace e le ecografie mammarie dall’ecografista Michele Capozzi.Grazie alla disponibilità di altri specialisti, il radiologo Pasquale La Selva, l’angiologo Francesco P. Damiano e il dermatologo Francesco Cillo, è stato possibile eseguire anche ecografie alla tiroide, ecocolor doppler Tsa e visite dermatologiche. Anche in questa tappa della prevenzione in rosa l’affluenza è stata importante. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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