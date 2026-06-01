a parco ravizza il 7 giugno il clean-up di plastic free con thermore
Il 7 giugno, al parco Ravizza, si terrà un evento di pulizia organizzato da Plastic Free, con il supporto di Thermore. L’iniziativa coincide con le Giornate Mondiali dell’Ambiente e degli Oceani. Durante l’evento, volontari e cittadini saranno coinvolti nella rimozione di plastica dall’area verde. Thermore partecipa sostenendo l’iniziativa, che mira a sensibilizzare sulla riduzione dei rifiuti di plastica nel territorio.
THERMORE SOSTIENE PLASTIC FREE A MILANO IN OCCASIONE DELLE GIORNATE MONDIALI DI AMBIENTE E OCEANI: APPUNTAMENTO IL 7 GIUGNO A PARCO RAVIZZA In concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Ambiente e la Giornata Mondiale degli Oceani, l’azienda leader globale nelle imbottiture termiche per. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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