Campania | 11 comuni Plastic Free 4 con il massimo livello

In Campania, undici comuni hanno ottenuto il riconoscimento Comune Plastic Free, consegnato a Roma dall’organizzazione di volontariato Plastic Free Onlus. Quattro di questi hanno raggiunto il massimo livello di certificazione. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere pratiche sostenibili e ridurre l’uso di plastica monouso nelle amministrazioni locali. La consegna dei riconoscimenti si è svolta recentemente nel capoluogo.

Undici amministrazioni locali della regione hanno ricevuto a Roma il riconoscimento Comune Plastic Free, conferito dall’organizzazione di volontariato Plastic Free Onlus. Tra i vincitori spiccano Cesa, Bacoli, Pomigliano d’Arco e Agropoli, che si sono distinti ottenendo il massimo livello di tre tartarughe. Il premio, attivo dal 2019, premia l’impegno concreto contro l’inquinamento da plastica, evidenziando come la Campania stia rafforzando le sue politiche ambientali sostenibili. La crescita rispetto all’anno precedente è significativa, con ben quattro comuni che raggiungono il gradino più alto della classifica. La mappa geografica dell’impegno ambientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campania: 11 comuni Plastic Free, 4 con il massimo livello Articoli correlati Campania sempre più green: 11 Comuni premiati da Plastic FreeLa Campania si conferma così tra le regioni italiane più impegnate sul versante della sostenibilità ambientale. Comuni Plastic Free, Camporotondo Etneo conquista il massimo riconoscimentoSono 20 i Comuni siciliani premiati a Roma con il riconoscimento “Comune Plastic Free”, il premio promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Plastic Free Temi più discussi: Ambiente, la Campania fa passi avanti: 11 Comuni Plastic Free; Da Nord a Sud: quali sono i comuni più attivi contro la plastica; Campania, sono 11 i comuni premiati Plastic Free; Comuni Plastic Free 2026: dieci sono pugliesi, Castro conquista le tre tartarughe. Undici Comuni premiati Plastic Free, quattro conquistano le tre tartarugheIl riconoscimento nel contrasto all'inquinamento. Cesa, Bacoli, Pomigliano d’Arco e Agropoli si distinguono per risultati significativi ... rainews.it Undici Comuni della Campania premiati Plastic FreeSono 11 i Comuni campani premiati a Roma con il riconoscimento Comune Plastic Free, il premio promosso da Plastic Free Onlus, l'organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all'in ... ansa.it MARATEA SI MOBILITA PER L’AMBIENTE: PLASTIC FREE ORGANIZZA UNA MATTINATA DI PULIZIA E SENSIBILIZZAZIONE - facebook.com facebook