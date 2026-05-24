Il Comune di Pitigliano ha firmato un protocollo d’intesa con Plastic Free Onlus. L’accordo prevede iniziative ambientali e attività di sensibilizzazione rivolte alla popolazione locale. La collaborazione mira a promuovere interventi per la pulizia del territorio. La firma è stata ufficializzata in una cerimonia pubblica. Non sono stati comunicati dettagli specifici sui progetti o le tempistiche delle attività previste.

PITIGLIANO Il Comune di Pitigliano ha ufficializzato una nuova collaborazione con Plastic Free Onlus attraverso la firma di un protocollo d’intesa dedicato alla promozione di iniziative ambientali e attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza. La sottoscrizione dell’accordo è avvenuta in municipio alla presenza del sindaco Giovanni Gentili, della vicesindaca Serena Falsetti e del referente provinciale di Plastic Free per Grosseto e Livorno Gianluca Ranaldi. Durante l’incontro sono stati presentati i principali progetti che l’associazione porta avanti a livello nazionale e sono state individuate alcune possibili attività da sviluppare nei prossimi mesi insieme all’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alleanza verde con Plastic Free. Protocollo d’intesa firmato. Accordo per pulire il territorio

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