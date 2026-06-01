A Oleggio torna il Ranabeer fest | cibo birra e musica dal vivo

A Oleggio è in programma il Ranabeer fest, con cibo, birra e musica dal vivo. L’evento si svolgerà presso il centro di aggregazione Rugolotto, situato in via Alzate 128. L’iniziativa è organizzata da Ranabök dal Möt e prevede diverse postazioni gastronomiche, diverse varietà di birra e spettacoli musicali dal vivo durante tutta la giornata. La manifestazione si tiene nel centro di Oleggio.

Torna a Oleggio l'appuntamento con il Ranabeer fest, organizzato da Ranabök dal Möt al centro di aggregazione Rugolotto in via Alzate 128 a Oleggio appunto.Festa il 5 e il 6 giugno: dalle 18 cibo, birra e musica dal vivo. Il 5 "Un Rock", il 6 "Stravero 18 Show". Info e prenotazioni al 338.3895128. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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