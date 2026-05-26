Sessano Beer Fest | quattro giorni di birre cibo e musica dal vivo a Borgo Podgora

Notizia in breve

Il Sessano Beer Fest si svolge a Borgo Podgora, con quattro giorni dedicati a birre artigianali, cibo e musica dal vivo. L’evento si inserisce nelle celebrazioni estive nei borghi di Latina, offrendo un’occasione per socializzare e divertirsi. Durante la manifestazione vengono proposte diverse varietà di birra, piatti tipici e spettacoli musicali. La festa si svolge durante la stagione calda, attirando visitatori locali e turisti.