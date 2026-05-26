Sessano Beer Fest | quattro giorni di birre cibo e musica dal vivo a Borgo Podgora
Il Sessano Beer Fest si svolge a Borgo Podgora, con quattro giorni dedicati a birre artigianali, cibo e musica dal vivo. L’evento si inserisce nelle celebrazioni estive nei borghi di Latina, offrendo un’occasione per socializzare e divertirsi. Durante la manifestazione vengono proposte diverse varietà di birra, piatti tipici e spettacoli musicali. La festa si svolge durante la stagione calda, attirando visitatori locali e turisti.
Con l’arrivo del caldo e della bella stagione, tornano le feste nei borghi di Latina, un modo semplice per stare insieme, mangiare e sentire della buona musica dal vivo e passare una serata spensierata.Si inizia a Borgo Podgora con il Sessano Beer Fest, giunto alla sua IV edizione.Presso l’area. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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