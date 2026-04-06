Mercatini musica dal vivo e street art | torna il Fritz Collective Fest

Dopo il successo della sua prima edizione, il Fritz Collective Fest torna in viale Mazzoni a Cesena. L’evento prevede mercatini, musica dal vivo e street art, trasformando la zona in uno spazio aperto dedicato alla cultura e alla socializzazione. L’appuntamento è previsto per una data specifica, coinvolgendo artisti e visitatori in un’atmosfera informale e partecipativa. La manifestazione si svolge durante il giorno e si conclude in serata.

L'assessore Plumari: "Il Fritz Collective Fest trasforma viale Mazzoni in uno spazio completamente inedito e diventa motore di tutto il centro storico, coinvolgendo e valorizzando le attività circostanti" Dopo lo straordinario successo della prima edizione, torna in viale Mazzoni a Cesena il Fritz Collective Fest, l’evento che trasforma questa porzione di città in uno spazio aperto, vivo e condiviso. Domenica 12 aprile, dalle ore 11:00 alle ore 23:00, la strada si animerà con musica, arte, mercatini e gastronomia di qualità, in un appuntamento a ingresso libero pensato per tutta la città. Ideato e organizzato da Fritz, in collaborazione... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Arriva ’Narni Irish Fest’. Musica dal vivo, gusto e mercatino artigianaledi Daniele Minni Per tre giorni l’Umbria si trasforma nel ’Cuore verde d’Irlanda’. Fiera di primavera, Vernice art fair, Carnevale fiumanese e tanta musica dal vivo: tutti gli eventi del weekendDa venerdì 27 a domenica 29 marzo nel Forlivese e in tutto il comprensorio sono in programma momenti di animazione e intrattenimento pensati per un...