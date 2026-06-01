A Monza torna la tradizione | la Rievocazione storica e quella mummia che diventa protagonista

A Monza si svolge la rievocazione storica che ricostruisce il periodo del 1400, con particolare attenzione alla figura della regina Tedolinda. Tra le attrazioni, una mummia diventa protagonista dell’evento, attirando numerosi visitatori. La manifestazione riporta in vita le atmosfere antiche, coinvolgendo il pubblico in un tuffo nel passato. L’evento si svolge tradizionalmente ogni anno, richiamando appassionati e residenti. La manifestazione si svolge in diverse location della città, con spettacoli e ricostruzioni storiche.

É l’evento più atteso dell’anno. L’evento che catapulta Monza e i monzesi nel passato. L’evento che riporta alle origini, alla regina Tedolinda e a quello Monza del 1400. Conto alla rovescia per l’edizione 2026 del Rievocazione storica, un appuntamento nato oltre 40 anni fa dalla passione per la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Monza.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ACI, DAL 26 AL 29 MARZO TORNA LA COPPA MILANO-SANREMO E FESTEGGIA 120 ANNI

Notizie e thread social correlati

Torna la celebre Rievocazione storica di Monza: ecco le prime anticipazioniA Monza sta per tornare la tradizionale rievocazione storica, che riporta indietro nel tempo il centro cittadino.

La Passione di Cristo, la lotta tra gladiatori, il mercato romano: a Grassina torna la Rievocazione Storica tra novità e tradizioneA Grassina torna la Rievocazione Storica, con circa cinquecento figuranti impegnati in scene che riproducono la Passione di Cristo, combattimenti tra...

Temi più discussi: ++ Calcio: il Monza torna in Serie A ++; Il Monza torna in Serie A, la gioia dei tifosi dopo la partita; Il Monza tornerà in Serie A; Play-off Serie B: il Monza torna in Serie A, al Catanzaro non basta la vittoria al ritorno.

Ieri sera all’UPowerStadium c’era Roberto #Mancini ad assistere a Monza-Catanzaro. Raccontano che il Mancio si rimasto estasiato dalle giocate di Mattia #Liberali e che - qualora dovesse tornare sulla panchina della nazionale - sarebbe uno dei giovani sui x.com

L'arte imita la vita reddit

Il Monza torna in Serie A col brivido: il Catanzaro vince 2-0 ma non basta, i playoff promuovono i brianzoliIl Monza torna in Serie A dopo una sola stagione in Serie B, ma lo fa soffrendo fino all'ultimo nella finale playoff contro il Catanzaro ... fanpage.it

Il Monza è promosso in Serie A, il Catanzaro vince ma non bastaI brianzoli sono stati battuti dai calabresi 2-0 nel ritorno della finale playoff, conquistando comunque la promozione ... adnkronos.com