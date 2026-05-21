Torna la celebre Rievocazione storica di Monza | ecco le prime anticipazioni
A Monza sta per tornare la tradizionale rievocazione storica, che riporta indietro nel tempo il centro cittadino. Le prime anticipazioni indicano che l’evento ricostruirà la vita nel 1407, anno in cui Estore Visconti fu proclamato signore di Modoetia dopo aver liberato la città dalla prigionia. La manifestazione coinvolgerà i diversi quartieri e vedrà protagonisti figuranti in costumi d’epoca, con spettacoli e allestimenti che ricreano l’atmosfera di quei tempi. La rievocazione si svolgerà nel rispetto delle modalità tradizionali e si svolgerà nel centro storico.
La macchina del tempo è pronta a mettersi in moto e il centro storico di Monza si prepara a spegnere le luci della modernità per accendere i riflettori sull'anno del Signore 1407, l'anno in cui Estore Visconti spezzò le catene della prigionia e venne proclamato dal popolo signore di Modoetia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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