La Passione di Cristo la lotta tra gladiatori il mercato romano | a Grassina torna la Rievocazione Storica tra novità e tradizione

A Grassina torna la Rievocazione Storica, con circa cinquecento figuranti impegnati in scene che riproducono la Passione di Cristo, combattimenti tra gladiatori e attività di mercato romano. La comunità locale si è organizzata per partecipare a un corteo che attraversa le vie del paese e a rappresentazioni che si svolgono sulla collina del Calvario, combinando elementi tradizionali e novità della manifestazione.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Quasi cinquecento figuranti, un’intera comunità mobilitata tra il corteo per le strade del paese e le scene recitate sulla collina del Calvario. Nuovi frammenti degli ultimi istanti del Nazareno restituiti con grande impatto emotivo. E poi tante novità, dalla lotta tra gladiatori al mercato storico romano. E un premio dedicato agli “ambasciatori di Bagno a Ripoli” che reca il nome di Nano Campeggi. Tradizione e innovazione convivono più che mai nella 43esima edizione della Rievocazione storica della Passione di Cristo che torna a Grassina, nel comune di Bagno a Ripoli, la sera del Venerdì Santo, il prossimo 3 aprile. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - La Passione di Cristo, la lotta tra gladiatori, il mercato romano: a Grassina torna la Rievocazione Storica tra novità e tradizione Articoli correlati Leggi anche: Rievocazione storica della Passione di Cristo a Grassina: tutte le info Cerveteri, torna la Rievocazione della Passione di Cristo: il 3 aprile la 60esima edizioneCerveteri, 30 marzo 2026 – L’appuntamento è ai piedi della scalinata di piazza Aldo Moro, da dove prenderà il via la rappresentazione che... Aggiornamenti e contenuti dedicati su La Passione di Cristo la lotta tra... Temi più discussi: La Passione di Cristo nella Domenica delle Palme: tra storia, libertà e rivelazione; Via Crucis di Atella: da 60 anni la Passione di Cristo; La Passione di Cristo: a Partanna Mondello si rinnova l'appuntamento con la sacra rappresentazione; Pasqua 2026: la Passione di Cristo ad Aprilia. A Benevento in scena la Passione di CristoLe tappe della via Crucis fino alla Resurrezione tra le strade e le piazze del capoluogo sannita. Ottanta gli attori impegnati ... rainews.it Cimitile si ferma: la Passione di Cristo rivive tra le Basiliche Paleocristiane con 200 figurantiA Cimitile torna uno degli appuntamenti più suggestivi della Pasqua campana: la Via Crucis Vivente, giunta alla sua 38ª edizione. ilgiornalelocale.it Ad Oliveri la rievocazione della Passione di Cristo é stata un successo: un raccolto autentico e vivo. Leggi la notizia completa su #24live facebook Ci sono molti modi di raccontare la Passione di Cristo. Il più consueto segue la traiettoria che conduce dall’ultima cena alla croce, fino alla risurrezione. Più raro è scegliere l’angolatura di chi non capisce ciò che sta accadendo. È questa la strada percorsa da x.com