Martedì, durante una conferenza stampa, Roberto Vannacci ha annunciato di essere il candidato autorevole per un ruolo politico a Milano. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul nome della posizione o sul partito di appartenenza. L’annuncio è stato comunicato pubblicamente senza ulteriori precisazioni sulle modalità di candidatura o sui prossimi passi. Nessun commento è stato rilasciato da altre fonti o enti coinvolti.

Roberto Vannacci l’ha annunciato già martedì, durante la conferenza stampa di presentazione dei (primi) due consiglieri regionali che hanno scelto di aderire al suo movimento, e lo ha ribadito nelle ultime ore: Futuro Nazionale intende giocarsi le elezioni comunali di Milano del 2027 con un proprio candidato sindaco. "Futuro Nazionale – ha detto – sarà presente alle Comunali di Milano come partito, come squadra e avrà un autorevole candidato sindaco che, al contrario di quanto fatto sino ad ora, avrà quale missione principale quella di rendere la capitale meneghina una città più vivibile soprattutto dal punto di vista della sicurezza. I milanesi si meritano di più e si meritano un futuro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "A Milano avremo un candidato autorevole"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il generale parte alla conquista di Milano, Vannacci: “Per Palazzo Marino ci sarà un candidato autorevole di Futuro Nazionale”Il generale ha annunciato l’intenzione di candidarsi alle prossime elezioni comunali di Milano.

Favia: “Io candidato sindaco? In autunno avremo il nome del nostro civico. Bologna vuole cambiare, noi l’alternativa per le comunali”Un rappresentante di un movimento civico ha annunciato che in autunno sarà comunicato il nome del candidato sindaco per le prossime elezioni comunali.

Temi più discussi: A Milano avremo un candidato autorevole; Caldo a Milano, previsioni meteo giovedì 28 maggio: l'ondata prosegue (ma si scende a a 33 gradi) con un'altra notte tropicale. Si allontanano i temporali; Incognita Vannacci sui ballottaggi, il generale punta Milano: Avremo un nostro candidato sindaco; Vannacci punta su Milano: Avremo la nostra lista e forse un sindaco. E lancia la sfida a Fontana e Marina Berlusconi.

Incognita Vannacci sui ballottaggi, il generale punta Milano: Avremo un nostro candidato sindaco milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

A Milano avremo un candidato autorevoleRoberto Vannacci l’ha annunciato già martedì, durante la conferenza stampa di presentazione dei (primi) due consiglieri regionali che hanno ... ilgiorno.it

[Bianchin] Milano e Ralf Rangnick sono soddisfatti dopo l'incontro di martedì a Vienna. Le cose sembrano promettenti. Rangnick ha chiesto di portare il suo personale e ristrutturare le squadre giovanili. Sta anche chiedendo di avere voce in capitolo nella scelt reddit

Incognita Vannacci sui ballottaggi, il generale punta Milano: Avremo un nostro candidato sindacoI ballottaggi lombardi diventano il primo laboratorio politico dell’effetto Vannacci. E mentre il generale prepara la campagna acquisti nei territori e nei consigli comunali, sullo sfondo ha già ... milano.repubblica.it