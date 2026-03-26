Favia | Io candidato sindaco? In autunno avremo il nome del nostro civico Bologna vuole cambiare noi l’alternativa per le comunali

Un rappresentante di un movimento civico ha annunciato che in autunno sarà comunicato il nome del candidato sindaco per le prossime elezioni comunali. Ha inoltre affermato che la città, attualmente guidata da una maggioranza considerata poco efficace, necessita di un cambiamento e di un’alternativa politica. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico a Bologna, il 26 marzo 2026.

Bologna, 26 marzo 2026 - “Bologna è diventata un blocco di potere, una città governata tecnicamente male e con grande arroganza. Una città stanca, che vuole cambiare e che noi vogliamo cambiare, senza bandiere e senza padrini”. Giovanni Favia lancia con queste parole l’evento che sabato pomeriggio (15,30) riempirà il Centro Congressi Sette Gold (via dell’Arcoveggio 495) dal titolo ‘ Si muove la città ’, promosso dal movimento civico Uniti per Bologna. Un’associazione, di cui Favia è promotore, che vuole “unire la città per le prossime elezioni comunali - racconta alla conferenza stampa organizzata all’Hotel Guercino -. Un patto civico per lasciare fuori le questioni extra Bologna e concentrarci sulla città, utilizzando esperienze ed energie che non agiscono in termini politici”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Favia: “Io candidato sindaco? In autunno avremo il nome del nostro civico. Bologna vuole cambiare, noi l’alternativa per le comunali” Articoli correlati Comunali, Veronese scrive a Salvini per proporre un nome di candidato sindaco del cdxIl professore promotore della lista "Reggio Protagonista" si è rivolto al ministro e segretario della Lega per chiedere un suo intervento sulla... Sindaco di Bologna, spunta un nuovo candidato anti-Lepore: il ritorno di Giovanni FaviaBologna, 26 gennaio 2026 – Si allunga la lista degli anti-Lepore pronti a scendere in campo in vista delle elezioni Comunali 2027 e sfidare il...