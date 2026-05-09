Chiese aperte per la festa della mamma | a Palermo si visita il Complesso monumentale di San Francesco d’Assisi

Domenica 10 maggio si terrà la 32esima edizione di Chiese Aperte, un'iniziativa che permette l'apertura di chiese e monumenti religiosi in diverse città italiane. A Palermo, uno dei luoghi visitabili sarà il Complesso monumentale di San Francesco d’Assisi, che rimarrà aperto al pubblico per tutta la giornata. La manifestazione si svolge in concomitanza con la Festa della Mamma e ricorda i 800 anni dalla morte di San Francesco.

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Domenica 10 maggio, nel giorno della Festa della Mamma e a 800 anni dalla scomparsa di San Francesco, in tutta Italia si terrà la 32esima edizione di Chiese Aperte. A Palermo si visiterà il Complesso monumentale di San Francesco d’Assisi (convento e biblioteca) e come guida ci sarà frate Gesualdo.🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Visita guidata al complesso monumentale della PilottaDurante la nostra esclusiva visita guidata al Complesso Monumentale della Pilotta, non solo scopriremo la straordinaria collezione d'arte favorita... Chiese Aperte: 44 luoghi inediti per celebrare San Francesco? Cosa scoprirai Quali sono i 44 luoghi segreti che apriranno le porte? Dove si svolgeranno le tappe principali tra borghi e conventi? Come cambierà... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Chiese aperte 2026, riflettori accesi su San Francesco al corso e altri luoghi colpiti dai terremoti; Chiese Aperte con itinerari francescani a 800 anni dalla scomparsa di San Francesco d'Assisi; Chiese Aperte a Manduria: focus sui reliquiari della chiesa di San Francesco; Chiese Aperte 2026 a Corato: alla Rettoria dei Cappuccini un viaggio nella vita di San Francesco. Torna in tutta Italia la 32esima edizione di Chiese aperte: ecco i 44 siti inediti per conoscere il patrimonio religioso francescanoIl 10 maggio in tutta Italia è la volta di Chiese Aperte alla conoscenza dei luoghi francescani, nell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. La XXXII edizione sarà dedicata all’ottoc ... corrieredellumbria.it Chiese Aperte 2026, aperture straordinarie in tutta Italia tra conventi, borghi e itinerari francescaniDomenica 10 maggio, il patrimonio religioso italiano sarà protagonista di un evento diffuso con la nuova edizione di Chiese Aperte, promossa da Archeoclub d’Italia. Circa ... ilmessaggero.it Alatri Chiostro Chiesa di San Francesco. In un angusta intercapedine è stato trovato raffigurato un labirinto con all'interno un Cristo Pantocratore XIII secolo x.com È possibile fare il Cammino di Santiago a cavallo reddit