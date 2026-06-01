Sabato 6 giugno si svolge a Firenze la sesta edizione di LGBTQIA+ e Sport, presso l’impianto di atletica Bruno Betti in via del Filarete, nel Quartiere 4. La manifestazione si svolge nel pomeriggio e coinvolge diverse attività sportive e iniziative dedicate alla comunità LGBTQIA+. L’evento si tiene in un’area aperta e attrezzata per le competizioni e le attività di gruppo.

Arriva a Firenze la sesta edizione di LGBTQIA+ e Sport. Si terrà sabato pomeriggio 6 giugno presso l’impianto di atletica Bruno Betti in via del Filarete a Firenze nel Quartiere 4. All’interno del prato circondato dalla pista di atletica saranno allestiti campi di calcio a cinque e di volley con. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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