Conclusa a San Giuliano la sesta edizione di Volare oltre lo sport

Si è conclusa sabato la sesta edizione di “Volare Oltre lo Sport”, iniziativa ideata e realizzata dalla Cgia di Mestre in collaborazione con l’assessorato alle Politiche educative del Comune di Venezia.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayA Punta San Giuliano si è svolto.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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ma era stato così bravo Piantedosi, tutti a dire non come Sangiuliano, zitto e avanti, ci eravamo già dimenticati di Claudia Conte (chi) e ora incurante dell'antico adagio andreottiano querela Dagospia... niente da fare, non ce la fanno, vabbè x.com