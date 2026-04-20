A Firenze fioriscono libri | un iris di cultura e gentilezza per la sesta edizione

A Firenze si svolge la sesta edizione di un evento dedicato ai libri, che invita i partecipanti a esplorare nuove prospettive culturali e a scoprire spazi meno frequentati dai percorsi turistici tradizionali. La manifestazione si svolge nel corso di alcuni giorni e coinvolge diversi luoghi della città, offrendo incontri, presentazioni e approfondimenti legati alla letteratura e alla cultura. L'iniziativa mira a promuovere la lettura e la scoperta di territori poco conosciuti.

Firenze, 20 aprile 2026 – Sconfinare. Alla scoperta di mondi, territori, spazi non battuti dai percorsi turistici convenzionali. Il libro è un presidio sociale, apre il cuore e la mente, ci trasporta in paesi lontani e sconosciuti: promuovere la lettura significa offrire un fiore di speranza e gentilezza all'umanità. Da sei anni, Firenze si ispira alla tradizione catalana della "Giornata del libro e delle rose" per rilanciare l'alleanza tra amministrazioni locali, comunità e librerie: nasce così "A Firenze fioriscono libri", la manifestazione promossa da un consolidato network di sedici realtà indipendenti in occasione della Giornata Mondiale del libro e il diritto d'autore, istituita dall’Unesco il 23 aprile.🔗 Leggi su Lanazione.it

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