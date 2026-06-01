A cinque mesi dal parto la mia pancia è molto rilassata | è normale?

Da gravidanzaonline.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna ha scritto chiedendo se sia normale che, a cinque mesi dal parto, la sua pancia risulti ancora molto rilassata e non sia tornata alla forma precedente.

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Buongiorno dottore, sono passati cinque mesi dal parto, ma purtroppo la mia pancia è ancora molto molto rilassata e sembra non voler rientrare. Potrebbe trattarsi di diastasi? In quali casi è necessario un intervento chirurgico e quando invece bastano esercizi mirati? Può darmi qualche indicazione? La ringrazio molto * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S.r.l., con sede legale in Via Trieste 1A – Padova (PD) e sede operativa in Via XX Settembre 7 – Monza (MB); dati di contatto: privacy@mediadatafactory. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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