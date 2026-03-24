Salve dottore, ho partorito tre mesi fa con parto naturale, e ancora oggi ho lochiazioni marroncine, anche se a intermittenza. È una cosa normale o potrebbe essere il sintomo di qualcosa che non va? Spieghi al collega il problema e assieme riuscirete a capire il motivo di queste perdite. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S.r.l., con sede legale in Via Trieste 1A – Padova (PD) e sede operativa in Via XX Settembre 7 – Monza (MB); dati di contatto: [email protected] Le informazioni contenute su questo sito non sostituiscono in alcun modo il parere del medico. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “A tre mesi dal parto ho ancora le lochiazioni: è normale?”

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