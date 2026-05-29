È normale avere cicli molto irregolari a più di un anno dal parto?
Una donna ha chiesto se sia normale avere cicli molto irregolari più di un anno dopo il parto, nonostante abbia smesso di allattare a otto mesi. Ha riferito che le mestruazioni sono spesso irregolari e talvolta ritardano anche di due settimane.
Buongiorno, è normale avere cicli molto irregolari a più di un anno dal parto? Mi spiego meglio: nonostante io abbia smesso di allattare a 8 mesi dal parto, le mestruazioni sono molto irregolari e a volte ritardano anche di due settimane. È questione di equilibrio ormonale che deve ancora ristabilirsi o è meglio fare controlli più approfonditi sulle cause? Grazie Buongiorno signora, se prima del parto il suo ciclo era regolare e ora non lo è, è certamente utile eseguire un controllo ginecologico comprensivo di ecografia transvaginale ed eventualmente esami ormonali. A volte degli squilibri ormonali – tra qui quelli della tiroide – possono portare a cicli irregolari. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
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