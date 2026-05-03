Il centrocampista dell’Inter ha commentato la vittoria del 21° scudetto dopo la partita vinta 2-0 contro il Parma. Durante un'intervista a Dazn, ha detto di essere soddisfatto, considerando il risultato come il raggiungimento di un obiettivo. Ha anche aggiunto che ci saranno altre sfide da affrontare, e ha sottolineato che i momenti difficili fanno parte del percorso.

di Paolo Moramarco Barella a Dazn ha commentato la gioia del 21° scudetto dell’Inter arrivato al termine del match vinto 2-0 in casa contro il Parma. Durante la festa in campo per il 21° scudetto della storia dell’ Inter, al termine del match vinto 2-0 contro il Parma, Nicolò Barella ha raccontato tutta la sua emozione ai microfoni di DAZN. Il centrocampista nerazzurro, protagonista di un finale di stagione in crescita, ha sottolineato il valore del traguardo raggiunto e la compattezza del gruppo dopo un’annata non sempre semplice. LA GIOIA PER LO SCUDETTO – «Direi. Questo era il nostro obiettivo, ne avevamo altri ma qualcosa puoi lasciare per strada.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Barella a Dazn: «Contento? Direi… era il nostro obiettivo e fra poco ne avremo un altro. I momenti difficili si attraversano»

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