L’assedio del castello di Calendasco e la cattura del nobile Sanseverino

Nell’inverno del 1482, le truppe del duca di Milano Lodovico il Moro attraversarono il fiume Po e circondarono il castello di Calendasco. Durante l’assedio, il nobile Sanseverino fu catturato. Le operazioni militari si svolsero in un periodo segnato da tensioni tra le forze milanesi e le resistenze locali. La presa del castello rappresentò un episodio rilevante in una stagione di conflitti tra i vari attori del territorio.

Nell’inverno gelido del 1482 le truppe del duca di Milano Lodovico il Moro, si portarono oltre il fiume Po e posero sotto assedio il castello di Calendasco.Un’operazione militare che aveva un risvolto politico: infatti era stata pensata per catturare un ex condottiero ed alleato del Moro.Si.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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