Tragico epilogo delle ricerche in Val Biandino | trovato senza vita il 69enne disperso
Il corpo di un uomo di 69 anni disperso in Val Biandino è stato trovato senza vita. Era scomparso mercoledì pomeriggio e le ricerche sono durate diversi giorni prima del ritrovamento. Non sono stati riportati dettagli sulle circostanze del decesso o sulla località esatta del ritrovamento.
Non c’è stato nulla da fare per l’uomo disperso da mercoledì pomeriggio in Val Biandino, nel cuore della Valsassina. Il 69enne è stato ritrovato senza vita al termine delle ricerche concluse nella serata del 27 maggio dopo ore di interventi in montagna.Le operazioni erano scattate nel tardo. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Notizie e thread social correlati
Trovato senza vita il disperso in Val BiandinoUn uomo disperso in Val Biandino è stato trovato morto nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio.
Introbio, escursionista non rientra da una gita: ricerche in corso in Val BiandinoLe ricerche di un escursionista disperso sono in corso in Val Biandino, sopra Introbio, nel lecchese.
Si parla di: TRAGICO EPILOGO IN VALBIANDINO: MORTO L’ESCURSIONISTA NON RIENTRATO; EMERGENZA IN VALBIANDINO: VOLONTARI ED ELICOTTERI, DISPERSO TROVATO.