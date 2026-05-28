Tragico epilogo delle ricerche in Val Biandino | trovato senza vita il 69enne disperso

Da quicomo.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il corpo di un uomo di 69 anni disperso in Val Biandino è stato trovato senza vita. Era scomparso mercoledì pomeriggio e le ricerche sono durate diversi giorni prima del ritrovamento. Non sono stati riportati dettagli sulle circostanze del decesso o sulla località esatta del ritrovamento.

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Non c’è stato nulla da fare per l’uomo disperso da mercoledì pomeriggio in Val Biandino, nel cuore della Valsassina. Il 69enne è stato ritrovato senza vita al termine delle ricerche concluse nella serata del 27 maggio dopo ore di interventi in montagna.Le operazioni erano scattate nel tardo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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