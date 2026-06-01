A Borgo Panigale un prato sospeso sopra i tram | VIDEO
A Borgo Panigale, il deposito dei tram, che fino a poco tempo fa era un cantiere con coperture, ora si presenta con un prato verde. La semina è avvenuta lo scorso ottobre e, in questi giorni, il verde ha iniziato a ricoprire l’area. Il prato si trova sopra i binari e si estende lungo tutta la superficie del deposito. Il cambiamento è visibile anche dal basso, con il verde che si staglia sopra i tram parcheggiati.
Un prato, dove, fino a poco tempo fa, c’erano solo le coperture di un cantiere. Il deposito del tram di Borgo Panigale, dopo la semina dello scorso ottobre, comincia a essere ricoperto di verde. Si tratta di 6.500 metri quadrati del tetto principale, ma si punta a raggiungere complessivamente. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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