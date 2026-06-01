A Borgo Panigale un prato sospeso sopra i tram | VIDEO

Notizia in breve

A Borgo Panigale, il deposito dei tram, che fino a poco tempo fa era un cantiere con coperture, ora si presenta con un prato verde. La semina è avvenuta lo scorso ottobre e, in questi giorni, il verde ha iniziato a ricoprire l’area. Il prato si trova sopra i binari e si estende lungo tutta la superficie del deposito. Il cambiamento è visibile anche dal basso, con il verde che si staglia sopra i tram parcheggiati.