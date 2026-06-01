A Bergamo, Deborah Lucchetti ha presentato il suo libro «La moda è potere». L’evento ha trattato temi come l’industria tessile globale, i diritti dei lavoratori, l’impatto ambientale e il consumo consapevole. La scrittrice ha illustrato aspetti legati alla produzione di abbigliamento e alle conseguenze sociali ed ecologiche di questa filiera. La presentazione si è svolta in un locale pubblico, con pubblico di interessati e professionisti del settore.

L’INCONTRO. Deborah Lucchetti presenta a Bergamo il libro La moda è potere: un incontro su industria tessile globale, diritti dei lavoratori, impatto ambientale e consumo consapevole. L’appuntamento, organizzato dal Collettivo Mendà, è venerdì 5 giugno al Maite Bergamo Social Club. Venerdì 5 giugno alle 19.30 il Maite Bergamo Social Club ospita un incontro pubblico dedicato all’industria tessile globale, tra diritti dei lavoratori, impatto ambientale e responsabilità dei consumatori. L’iniziativa è organizzata dal Collettivo Mendà. Protagonista della serata sarà Deborah Lucchetti, coordinatrice del dipartimento italiano della campagna Abiti Puliti e autrice, insieme ad Alessia Cesana e Martina Ferlisi, del libro «La moda è potere», edito da Altraeconomia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - A Bergamo la presentazione del libro «La moda è potere» con Deborah Lucchetti

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